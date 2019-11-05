Туркменистан проводит международную книжную ярмарку

АШХАБАД/Trend/ - В Ашхабаде сегодня открылась международная книжная выставка-ярмарка, сообщает Trend со ссылкой на организаторов - Туркменскую государственную издательскую службу и торгово-промышленную палату Туркменистана.

Свое приветствие участникам мероприятия направил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

"Время ставит новые задачи перед работниками издательско-полиграфической отрасли. Вы должны использовать свои знания и опыт, чтобы книги своим содержанием и дизайном завоёвывали популярность среди читателей, а также, применяя передовой мировой опыт и технологии, выпускать учебники и пособия для дошкольных, средних, специальных и высших учебных заведений», - говорится в обращении президента.

В масштабной экспозиции принимают участие 72 компании из 20 стран, а также представители издательств, типографий и профильных вузов. В рамках выставки-ярмарки планируется организовать творческие встречи отечественных и зарубежных прозаиков и поэтов с читателями, дискуссии за «круглым столом» и другие мероприятия.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.