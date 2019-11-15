ОБСЕ консультирует Туркменистан в правозащитной деятельности

АШХАБАД/Trend/ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела в Ашхабаде семинар, направленный на укрепление сотрудничества в сфере продвижения и защиты прав человека в Туркменистане, сообщает Trend со ссылкой на ведомство.

Сотрудничество между аппаратом Омбудсмена и другими органами – в центре внимания семинара ОБСЕ в Туркменистане, говорится в информации.

В семинаре приняли участие представители министерств и органов государственной власти Туркменистана, в том числе аппарата омбудсмена, МВД, Меджлиса (парламента), Верховного суда, министерства юстиции, коллегии адвокатов, Генеральной прокуратуры и министерства образования.

Эксперты ОБСЕ представили практику работы национальных правозащитных учреждений (НПУ) в различных странах мира, также уделив внимание сравнительному анализу их деятельности, и в частности, взаимодействию с другими ведомствами.

Семинар осветил международные стандарты, касающиеся национальных правозащитных учреждений, и передовой опыт государств-участников ОБСЕ.

«Правозащитные учреждения, а также правительства государств-участников являются нашими ключевыми партнерами в деятельности, направленной на соблюдение международных стандартов по правам человека на национальном уровне во всех странах ОБСЕ», - приводятся в информации слова Натальи Дроз, главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде

Дискуссии в группах позволили участникам обсудить пути повышения эффективности защиты и продвижения прав человека в Туркменистане, говорится в сообщении.

Напомним, что закон "Об Омбудсмене" вступил в силу в Туркменистане в 2017 году. Омбудсмен призван осуществлять контроль за соблюдением прав и интересов граждан в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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