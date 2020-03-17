Туркменистан примет участие в Международной промышленной выставке в Узбекистане

БАКУ/Trend/- Представители деловых кругов Туркменистана планируют участвовать в Международной промышленной выставке, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал Туркменистана "Туркменпортал".

Выставка пройдет в Узбекистане, в Ташкенте с 10 по 12 ноября.



На выставке будут обсуждаться следующие темы: транспортные, сельскохозяйственные, дорожно-строительные отрасли; машиностроение; компоненты для производства; технологии автоматизации; решения для металлургической и горнодобывающей индустрии, химической промышленности и топливно-энергетического комплекса.

Она служит целью стать платформой, открывающей рынки Центральной Азии международным и российским компаниям. Ожидается, что на эту выставку придет более 4 тысяч посетителей. Помимо стран Центральной Азии, на выставке будут представители стран Евразийского экономического союза, Китая, Турции, Германии, Японии, Франции и Кореи.

Сообщается, что Международная промышленная выставка является аналогом Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая ежегодно проводится в городе Екатеринбург.