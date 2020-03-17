Туркменистан примет участие в Международной промышленной выставке в Узбекистане

Туркменистан 17 марта 2020 09:20 (UTC+04:00)
Туркменистан примет участие в Международной промышленной выставке в Узбекистане

БАКУ/Trend/- Представители деловых кругов Туркменистана планируют участвовать в Международной промышленной выставке, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал Туркменистана "Туркменпортал".

Выставка пройдет в Узбекистане, в Ташкенте с 10 по 12 ноября.

На выставке будут обсуждаться следующие темы: транспортные, сельскохозяйственные, дорожно-строительные отрасли; машиностроение; компоненты для производства; технологии автоматизации; решения для металлургической и горнодобывающей индустрии, химической промышленности и топливно-энергетического комплекса.

Она служит целью стать платформой, открывающей рынки Центральной Азии международным и российским компаниям. Ожидается, что на эту выставку придет более 4 тысяч посетителей. Помимо стран Центральной Азии, на выставке будут представители стран Евразийского экономического союза, Китая, Турции, Германии, Японии, Франции и Кореи.

Сообщается, что Международная промышленная выставка является аналогом Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая ежегодно проводится в городе Екатеринбург.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Грузии скоро откроется новый завод Coca-Cola
В Грузии скоро откроется новый завод Coca-Cola
Грузия планирует начать строительство глубоководной пристани в марте
Грузия планирует начать строительство глубоководной пристани в марте
Обнародована дата завершения Логистического центра в турецком Карамане
Обнародована дата завершения Логистического центра в турецком Карамане
Loading Bars
Лента новостей
Япония выделит Ирану 23,5 миллиона долларов для борьбы с коронавирусом Другие страны 10:02
Больше всего воздух в Баку загрязняют 9 районов столицы Общество 10:02
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 10:01
ANDOP готовит экспертов международной программы Metabolic Balance в Азербайджане (ФОТО) Общество 10:00
ЮНИСЕФ отправил в Иран третью партию медицинской помощи Общество 09:59
Погранслужба Азербайджана открыла «горячую линию» Общество 09:56
Министр обороны Закир Гасанов и помощник Президента Азербайджана Магеррам Алиев побывали на передовой (ФОТО/ВИДЕО) Политика 09:53
Кыргызстан ввел временный запрет на въезд иностранцев Кыргызстан 09:51
ВС Армении 21 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:44
Казахстан незначительно нарастил товарооборот со странами ЕАЭС Бизнес 09:40
Бахрам Багирзаде издал книгу о легендарном азербайджанском музыканте Культура 09:36
Илахыр чершенбеси - традиции и ритуалы в преддверии праздника Новруз Интересное 09:34
Госконцерн «Туркменхимия» продлевает срок международного тендера Тендеры 09:26
Курс маната по отношению к мировым валютам на 17 марта Финансы 09:23
Экспорт растительных масел из Азербайджана многократно вырос Бизнес 09:23
Туркменистан примет участие в Международной промышленной выставке в Узбекистане Туркменистан 09:20
В Камбодже зарегистрировали 12 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 09:19
В Азербайджане полностью мобилизованы более 3 тысяч медицинских учреждений - TƏBİB Общество 09:13
Число заболевших коронавирусом в Турции достигло 47 В мире 09:10
Музеи в Китае и в Южной Корее вновь начинают открываться Другие страны 08:57
Общее число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 13 человек Казахстан 08:43
«Аэрофлот» приостанавливает выполнение авиарейсов в Казахстан из-за угрозы коронавируса Россия 08:39
В штате Кентукки из-за коронавируса перенесли на 23 июня первичные выборы США 08:31
Обнародовано время чартерного рейса Стамбул-Баку-Стамбул на сегодня Общество 08:04
Facebook, Google и Twitter заявили, что сообща борются с дезинформацией о коронавирусе США 07:55
В Азербайджане выросло производство промышленной продукции Бизнес 07:49
Почти 99% школ в Японии соблюдают карантин Другие страны 07:38
Власти Гонконга вводят карантин для всех приезжих из-за рубежа Другие страны 07:21
В Мексике сообщили о 29 новых случаях коронавируса Другие страны 07:05
Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы США 06:46
Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек Другие страны 06:30
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320 Другие страны 06:12
Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек США 06:05
Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома США 05:53
В Венесуэле ввели общенациональный карантин из-за коронавируса Другие страны 05:35
Президент Колумбии объявил о закрытии границ страны Другие страны 05:19
Нефть Brent подорожала более чем на 3% Энергетика 04:59
ExxonMobil заявила, что снизит капитальные и операционные расходы из-за коронавируса Энергетика 04:55
Абэ заявил, что добился поддержки лидеров G7 по поводу проведения Олимпиады Другие страны 04:43
В Китае за сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом Другие страны 04:40
Байден победил на первичных выборах в штате Вашингтон США 04:26
В Бразилии около 400 заключенных совершили побег из тюрьмы Другие страны 04:10
Пентагон предупредил об ограниченных ресурсах для борьбы с COVID-19 США 03:54
Катар доставил в Иран медицинскую помощь для борьбы с коронавирусом Арабские страны 03:45
В Бразилии вложат в экономику более $30 миллиардов для борьбы кризисом Другие страны 03:31
Сальвадор запретили посадку иностранных самолетов из-за коронавируса Другие страны 03:23
Лидеры стран ЕС хотят ограничить выдачу шенгенских виз из-за COVID-19 Европа 03:12
Замминистра экономики Бразилии заразился коронавирусом Другие страны 02:55
Почти 14 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки В мире 02:43
НХЛ может возобновить регулярный чемпионат 15 мая США 02:34
Тунис прекращает авиасообщение и закрывает наземные пограничные переходы Другие страны 02:20
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink намечен на среду США 02:15
Турция может принять чемпионат Европы по футболу в связи с пандемией коронавируса Турция 02:14
Трамп заявил, что не хотел бы повторять тест на коронавирус США 01:59
Курсирование поездов между Россией и Казахстаном приостанавливается Казахстан 01:51
Макрон заявил о переносе второго тура муниципальных выборов во Франции Европа 01:37
Хакеры пытались взломать системы минздрава США США 01:21
Американская биржа закрылась с худшим падением с 1987 года Финансы 01:08
Египет объявил о еще двух случаях смерти от коронавируса Другие страны 00:53
ЦИК Сербии отложил парламентские выборы из-за коронавируса Европа 00:47
Во Франции вводятся ограничения на передвижение людей Европа 00:35
Саудовская Аравия созовет саммит G20 по коронавирусу в онлайн-режиме Экономика 00:31
Французы со вторника не будут платить за услуги ЖКХ из-за коронавируса Европа 00:14
Премьер-министр дал поручения руководителям госструктур в связи с коронавирусом Общество 16 марта 23:39
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Имя и творчество Вагифа Мустафазаде, 80-летие которого отмечается, живут и будут жить вечно (ФОТО) Политика 16 марта 23:19
Швейцария вводит режим ЧС Европа 16 марта 23:05
Осуществлен очередной чартерный рейс Баку-Стамбул-Баку Общество 16 марта 22:40
Азербайджан и Россия временно ограничивают перемещение граждан через границу - Оперативный штаб Общество 16 марта 22:27
В Азербайджане будут разработаны вакцины против коронавируса Общество 16 марта 22:08
Президент Гватемалы объявил о закрытии границ из-за коронавируса Другие страны 16 марта 21:55
В Грузии из больницы выписан первый излечившийся от коронавируса пациент Грузия 16 марта 21:45
Глава ВОЗ призвал страны уделять больше внимание тестированию на коронавирус В мире 16 марта 21:41
В Италии за сутки от вызванного коронавирусом заболевания умерли почти 350 человек Европа 16 марта 21:27
Президент Ильхам Алиев: Строительство центров DОST планируется и в нынешнем году Политика 16 марта 21:11
Грязевые вулканы могут принести Азербайджану дополнительную прибыль - Институт геологии и геофизики Общество 16 марта 21:03
Президент Ильхам Алиев: Государство проявляет добрую волю, и граждане должны относиться к этому ответственно Политика 16 марта 21:02
Президент Ильхам Алиев утвердил Государственную программу по изучению недр земли Политика 16 марта 20:58
Президент Ильхам Алиев: Считаю, что первое место Азербайджана в СНГ по покупательной способности пенсионного обеспечения – большое достижение Политика 16 марта 20:52
Азербайджанские стартапы выйдут на международный рынок Бизнес 16 марта 20:51
Президент Ильхам Алиев: Вопреки всем поручениям некоторые недостойные главы исполнительной власти позорят как себя, так и нашу власть Политика 16 марта 20:46
Президент Ильхам Алиев: В отношении предпринимателей, у которых трудятся неоформленные работники, должны применяться строгие санкции, штрафы Политика 16 марта 20:38
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что социальное положение наших граждан с каждым годом будет улучшаться Политика 16 марта 20:34
Глава Petkim об объеме инвестиций SOCAR-Турция Энергетика 16 марта 20:32
Президент Ильхам Алиев изменил положение о почетном звании “Шехид 20 Января” Политика 16 марта 20:23
В Азербайджане планируется создание новых видов семян Бизнес 16 марта 19:43
В Баку почтили память Вагифа Мустафазаде Культура 16 марта 19:36
Еще в одном регионе Азербайджана откроется магазин под брендом «TOXUMART» Бизнес 16 марта 19:23
Азербайджанский производитель определился со сроками разработки новых видов стройматериалов Бизнес 16 марта 19:13
В Грузии скоро откроется новый завод Coca-Cola Строительство 16 марта 19:10
Эльмар Мамедъяров принял посла Узбекистана в Азербайджане Политика 16 марта 19:02
Казахстан сократит выполнение почти 70 авиарейсов из-за угрозы коронавируса Транспорт 16 марта 19:00
Президент Ильхам Алиев поздравил ирландского коллегу Политика 16 марта 18:36
"Служба ASAN" переходит в онлайн-режим работы Общество 16 марта 18:35
В Грузии открылась новая животноводческая ферма Бизнес 16 марта 18:28
В головном офисе СК Standard Insurance была произведена дезинфекция Экономика 16 марта 18:27
В министерстве образования Азербайджана приостановлен прием граждан Общество 16 марта 18:21
Первый случай инфицирования коронавирусом нового типа выявлен в Бенине Другие страны 16 марта 18:18
Казахстан приостанавливает движение пассажирских поездов из-за режима ЧП Транспорт 16 марта 18:18
Эксклюзивное интервью с исполнителем роли Чингиза Садыхова в сериале "Магомаев" (ФОТО) Интервью 16 марта 18:18
Состоялось заседание Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана Общество 16 марта 18:13
Все новости