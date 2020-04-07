Туркменистан примет участие в международной выставке CIIE 2020 в Китае

БАКУ /Trend/ - Туркменистан будет участвовать в третьей международной выставке импортных товаров и услуг в Китае, сообщает Trend со ссылкой на Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана.



Выставка CIIE 2020 пройдёт 5-10 ноября 2020 в городе Шанхае. Организаторами данной выставки являются Министерство коммерции КНР и Народное правительство Шанхая. На этой выставке будут представлены достижения в торгово-инвестиционной сфере. Общая выставочная площадь будет составлять 30 тысяч квадратных метров.



У каждой страны будет свой участок для презентации в области развития торговли и инвестиций, а также достижений в развитии промышленности и туризма.



На выставке будут специальные зоны для высокотехнологичного оборудования, бытовой техники, автомобилей, сельхозпродукции, продуктов питания, медицинской аппаратуры и товаров для предотвращения болезней и укрепления здоровья. Также бизнесмены смогут продемонстрировать новые технологии, дизайны, и разные услуги, как например туристические.

Отметим, что международная импортная выставка в Китае проходит уже третий год, начиная с 2018.