Туркменистан переизбран в члены комиссии ЭКОСОС

БАКУ /Trend/ - Туркменистан переизбран в члены комиссии Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС).



Как сообщает Trend со ссылкой на «Золотой Век», Туркменистан избран в члены Комиссии социального развития на 2021-2025 годы и Комиссии по науке и технике в целях развития на 2021-2024 годы ООН, которые входят в состав Экономического и Социального Совета организации.



Сообщается, что Туркменистан ранее был в составе этих структур. Страна была избрана членом Комиссии по науке и технике в целях развития на 2014-2016 годы и Комиссии социального развития на 2014-2017 годы.



Отмечается, что Туркменистан готов обмениваться опытом в рамках этого сотрудничества, благодаря которому страна намерена развивать инновационное мышление и достичь консенсуса в решении актуальных гуманитарных вопросов.



Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов реализует политику развития и объединения экономических и социальных целей. Для этого он поддерживает малое и среднее предпринимательство, внедряет стимулирующие программы для развития инноваций, научно-исследовательской деятельности и технологических разработок.



В целом, сообщается, что Туркменистан вошел в состав Экономического и Социального Совета ООН в 2018 году на период с 2019 по 2021 годы. В прошлом году Туркменистан вошел в Исполнительный совет Всемирной продовольственной программы (на период 2020-2022 гг.), в Комиссию по народонаселению и развитию (2020-2024 гг.) и Комиссию по наркотическим средствам (2020-2023 гг.).



ЭКОСОС является центральным форумом для обсуждения международных экономических и социальных проблем, а также выработки рекомендаций в этом отношении для государств. По различным направлениям деятельности Совета функционируют его специальные комиссии.