Туркменистан и UNIDO обсудили реализацию совместных проектов

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) обсудили реализацию совместных проектов.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня», в министерстве текстильной промышленности в формате видеоконференции был презентован ряд проектов UNIDO.

В ходе видеоконференции был подчеркнут плодотворный характер сотрудничества UNIDO с государственными структурами Туркменистана, особенно в текстильной и ковровой отраслях.

Было отмечено, что в настоящее время в промышленной сфере Туркменистана реализуются проекты по наращиванию выпуска импортозамещающей продукции, формированию новых комплексов, созданию перерабатывающих предприятий по производству различной конкурентоспособной продукции на основе использования местных сырьевых ресурсов.

UNIDO является специализированным учреждением в системе ООН, основная цель которого заключается в содействии и ускорении промышленного развития.

(Автор: Джейла Алиева)

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