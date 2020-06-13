Гостаможня Туркменистана провела видеовстречу с экспертами Управления ООН по наркотикам и преступности

БАКУ/Trend/ - В Государственной таможенной службе Туркменистана прошла очередная рабочая онлайн-встреча с представителями Управления ООН по наркотикам и преступности, к участию в которой были приглашены сотрудники ряда правоохранительных ведомств страны, передает в субботу Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

Главной темой обсуждения стали меры взаимодействия соответствующих структур в борьбе против распространения вирусных инфекций.

Отметив масштабность и эффективность предпринимаемых под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова превентивных шагов по противодействию особо опасным инфекционным заболеваниям, в частности, пандемии коронавируса, собравшиеся подчеркнули важность координации действий в интересах всеобщей безопасности.