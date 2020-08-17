Туркменистан опубликовал количество новых законов, принятых в стране с начала года

БАКУ /Trend/ - С января по июль 2020 года в национальном парламенте Туркменистана было обсуждено 36 документов, в том числе принято 20 законов и 16 постановлений Меджлиса (парламента).

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня», об этом было сказано в ходе заседания кабинета министров, проведенного по видеосвязи.

Сообщается, что в указанный период в Меджлисе Туркменистана была организована серия встреч и переговоров по видеосвязи, депутаты приняли участие в 52 семинарах по совершенствованию национального законодательства, 12 из которых были проведены в режиме видеосвязи.

Помимо этого, в настоящее время в стране идет подготовка к очередному заседанию Меджлиса шестого созыва, которое состоится 22 августа.

Также в стране продолжается работа по проекту Конституционного Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана».

Отмечается, что несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса на глобальную экономику, национальная экономика Туркменистана продолжает развиваться.

Так, за семь месяцев текущего года темп роста ВВП в Туркменистане составил 5,7 процента.

При этом отметим, что на сегодняшний день в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.

(Автор: Джейла Алиева.)

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