Туркменистан ратифицировал ряд международных документов

БАКУ /Trend/ - Меджлис Туркменистана (парламент) принял ряд постановлений о ратификации некоторых международных документов, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Приняты следующие постановления: «О ратификации Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря», «О ратификации Европейского соглашения о международных автомагистралях», «О ратификации Европейского соглашения о международных магистральных железнодорожных линиях», «О ратификации Европейского соглашения о важнейших линиях международных комбинированных перевозок и соответствующих объектах», «О ратификации Европейского соглашения, дополняющего конвенцию о дорожном движении 1968 года», «О ратификации Протокола о разметке дорог к Европейскому соглашению, дополняющему конвенцию о дорожных знаках и сигналах 1968 года», «О ратификации поправки к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой».

Меджлисом Туркменистана также приняты постановления о присоединении к ряду международных соглашений. Так, приняты следующие постановления: «О присоединении к Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных», «О присоединении к Международной конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций», «О присоединении к Соглашению по охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц», «О присоединении к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям».

Отметим, что 22 августа 2020 года в режиме видеосвязи состоялось десятое заседание Меджлиса Туркменистана шестого созыва.

(Автор: Джейла Алиева)

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