Британский The Banker назвал лучший в 2020 году в Туркменистане банк

Авторитетное британское издание The Banker признало Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана лучшим в 2020 году банковским учреждением страны. Рейтинг The Banker - один из наиболее престижных и значимых в мировых финансовых кругах, передает Trend со ссылкой на Turkmenportal.

Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана участвует в этом рейтинговом состязании с 2001 года и удостаивается этой высокой награды в четырнадцатый раз. Данный факт является признанием прочности лидирующих позиций банка на финансовом рынке Туркменистана. Достижения Внешэкономбанка, учтенные журналом The Banker, в очередной раз подтвердили, что им избрана правильная стратегия развития, которая ориентирована, в первую очередь, на активную работу по привлечению иностранного капитала и его размещение в приоритетные отрасли экономики страны.

Журнал The Banker, являющийся частью издательской группы Financial Times, выходит с 1926 года и является одним из ведущих международных финансовых изданий.

Ежегодный конкурс Bank of the Year Awards, проводимый под патронажем издания The Banker, считается одним из ключевых событий в мире финансов, по итогам которого журнал присуждает награды лучшим финансовым институтам. Рейтинг The Banker ведется уже более 20 лет и считается общепризнанным индексом развития глобальных банковских институтов всего мира. В авторитетном конкурсе ежегодно принимают участие представители банковского дела из более 150 стран. Определяя лауреатов премии, редакция журнала учитывает не только финансовые результаты, но также и успехи банков в реализации стратегий развития и применение новых стандартов и технологий.