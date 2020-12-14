Результат Международной конференции в честь юбилея постоянного нейтралитета - Ашхабадский итоговый документ

В Ашхабаде прошла Международная конференция «Политика нейтралитета и ее значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития» в честь 25-летия постоянного Нейтралитета Туркменистана под председательством Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

Это грандиозное мероприятие в ходе которого были обсуждены достижения Туркменистана в политической, социальной, гуманитарной, торгово-экономической и других сферах за годы независимости и нейтралитета показали успех избранной Туркменистаном стези позитивного нейтралитета. Партнёры Туркменистана, страны и международные организации представили на мероприятии свое видение успеха туркменской модели позитивного нейтралитета. Было подчеркнуто, что одним из основных столпов политики нейтралитета является международное сотрудничество на основе уважения, открытости и доверия.

По результатам Международной конференции в честь 25-летия постоянного Нейтралитета Туркменистана, Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов провел круглый стол, где состоялся обзор мероприятия и подведение итогов.

Так, по итогам Международной конференции «Политика нейтралитета и ее значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития» принят Ашхабадский итоговый документ.