БАКУ /Trend/ - 16 декабря 2020 года в онлайн режиме прошло очередное заседание Делового совета «Туркменистан–США», на котором обсуждались ключевые аспекты торгово-экономического сотрудничества.

Во встрече приняли участие члены Правительства, руководители ключевых министров и ведомств Туркменистана, высокопоставленный представитель Госдепа США Джонатан Хеник, исполнительный директор Совета Эрик Стюарт и руководители американских компаний-членов Совета, в частности «John Deere», «Case New Holland», «Westport Trading Ltd.», «Caterpillar», «Oxbow», «S2Global», «Visa», «Boeing» и других.

В ходе заседания подчёркнута необходимость диверсификации экономического партнёрства между Туркменистаном и США, в котором инвестиционное, технологическое и финансовое направление занимают особое место.

В своем выступлении Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов выразил приверженность Правительства Туркменистана расширению торгово-экономического взаимодействия с Соединёнными Штатами. Он отметил многолетний позитивный вклад американских компаний в различные отрасли туркменской экономики.

Подчеркнута значимость Делового совета «Туркменистан - США» в развитии взаимовыгодных связей между двумя странами. Созданный в 2008 году по инициативе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Деловой совет стал действенным механизмом налаживания и укрепления отношений между предпринимательскими структурами Туркменистана и США.

Заседания Совета проводятся ежегодно в Ашхабаде или в одном из городов США. Деловой совет неоднократно выступал организатором крупных бизнес-форумов и выставок, в ходе которых демонстрировалась продукция ведущих американских производителей, включая презентации планов сотрудничества между американскими компаниями и их туркменскими партнёрами. В первые годы в таких форумах участвовало около 60 американских компаний. На последующих этапах в этих мероприятиях принимали участие более 100 американских бизнес-структур.

В рамках сегодняшнего заседания состоялись отдельные онлайн-встречи между руководством ведущих американских компаний и членами Правительства, главами сельскохозяйственного комплекса и банковской системы Туркменистана.