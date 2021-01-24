В Туркменистане утверждён порядок подключения к сети Интернет

В Туркменистане приказом Председателя Агентства «Туркменарагатнашык» от 9 декабря 2020 года утверждён Порядок и условия подключения к Интернету, передает Trend со ссылкой на Turkmenportal.

Документ определяет порядок и условия подключения к Интернету, в том числе условия защиты информации, доступной в таких сетях, финансирования соответствующих мероприятий, обмена информацией с использованием Интернета.

Порядок разработан в соответствии с законами Туркменистана «О правовом регулировании развития сети Интернет и оказания интернет-услуг в Туркменистане», «О связи», «Об информации и ее защите» и другими нормативно-правовыми актами Туркменистана в области связи и регулирует отношения между пользователями сети Интернет и поставщиками Интернет-услуг.