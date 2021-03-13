Парламент Туркменистана ратифицировал Меморандум с Азербайджаном по месторождению "Достлук"

Меджлис Туркменистана на состоявшемся сегодня заседании принял Постановление «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлук» в Каспийском море», передает Trend со ссылкой на Turkmenportal.

Месторождение «Достлук», запасы которого, по мнению специалистов, оцениваются в 50 миллион тонн нефти, на протяжении многих лет считалось спорным. Ранее оно называлось с туркменской стороны «Сердар», а с азербайджанской – «Кяпаз».

21 января нынешнего года главы МИД Туркменистан и Азербайджана подписали в Ашхабаде Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении этого углеводородного месторождения.