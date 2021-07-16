Саммит глав стран ЦА пройдет 6 августа в Туркменистане

Очередная консультативная встреча глав стран Центральной Азии пройдёт 6 августа в туристической зоне «Аваза» в Туркменистане. Дата саммита стала известна по итогам приёма президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заместителя председателя кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, сообщила пресс-служба главы государства, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Встреча прошла 16 июля на полях международной конференции, проходящей в Ташкенте.

В конце июня Шавкат Мирзиёев обсуждал вопрос организации саммита с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Третья консультативная встреча глав стран Центральной Азии первоначально была запланирована на август 2020 года в Бишкеке, затем саммит перенесли на осень, но из-за пандемии COVID-19 отложили на 2021 год.