Туркменистан и Афганистан нацелены на увеличение грузопотока через КПП

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Афганистан рассмотрели вопросы увеличения грузопотока через контрольно-пропускной пункт «Серхетабат – Тургунди», передает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Туркменистана.

Сообщается, что 31 августа 2021 года на контрольно-пропускном пункте «Серхетабат – Тургунди» состоялась встреча с уполномоченными представителями провинции Герат Афганистана.

На встрече также приняли участие представители банковско-финансовых и медицинских организаций, профильных и силовых ведомств двух стран.

В ходе беседы были рассмотрены текущие вопросы двустороннего взаимодействия, связанные с осуществлением пограничного, таможенного и фито-санитарного надзора в приграничных районах с учетом действующих санитарно-эпидемиологических норм.

Отдельной темой обсуждений стало усиление работы КПП «Серхетабат – Тургунди», в частности увеличение грузопотока, а также помощь по предоставлению необходимого медицинского оборудования.

Ранее представители МИД, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, а также ряда профильных и силовых ведомств Туркменистана встретились с уполномоченными представителями провинции Фарьяб Афганистана, в частности с хакимами районов Андхой, Ханчарбаг, Гурган и начальником таможенного пункта Акина.

В ходе встречи стороны договорились усилить работу контрольно-пропускного пункта «Имамназар – Акина» с учетом санитарно-эпидемиологических норм. Также были обсуждены вопросы расширения гуманитарного сотрудничества.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Надир Насиров)

Твиттер: @romakayeva