БАКУ /Trend/ - Туркменистан присоединится к Тюркскому совету в качестве наблюдателя.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на «Бизнес Туркменистан».

Впервые вопрос присоединения Туркменистана к Тюркскому совету обсуждался в конце июня текущего года в ходе встречи министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с генеральным секретарем Тюркского совета Багдадом Амреевым.

Напомним, что Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. Действующими участниками Совета являются Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Турция.