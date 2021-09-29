Туркменистан планирует усовершенствовать инфраструктуру ТЭК

БАКУ /Trend/ - Туркменистан планирует усовершенствовать инфраструктуру топливно-энергетического комплекса страны (ТЭК).

Как передает в среду Trend со ссылкой на TURKMENPORTAL, об этом заявил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе встречи с директором Yug-Neftegaz Private Limited Игорем Буркинским.

Глава Туркменистана подчеркнул, что, имея в запасе обширные объёмы углеводородного сырья, страна стремится развивать сотрудничество с крупными зарубежными компаниями. Приоритетными направлениями являются совершенствование добывающей и перерабатывающей инфраструктуры ТЭК на основе активного внедрения инновационных технологий, наращивание экспортного потенциала данной сферы и расширение географии поставок энергоносителей на мировые рынки.

Стороны обсудили вопросы о приоритетных направлениях двустороннего сотрудничества в рамках профильных проектов и программ нефтегазового сектора, которые продолжают свою работу на территории Туркменистана.

В связи с этим был также затронут вопрос о месторождении «Готурдепе», где осуществляет свою деятельность компания Yug-Neftegaz Private Limited.