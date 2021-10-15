Туркменистан и ВБ обсудили новые направления сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Министр финансов и экономики Туркменистана Мухамметгелди Сердаров провел онлайн-встречу с постоянным представителем Всемирного банка (ВБ) в Ашхабаде Озаном Севимли, передает в пятницу Trend со ссылкой на информационный портал ORIENT.

Стороны обсудили дальнейшие пути развития сотрудничества, а также его новые направления, представляющие взаимный интерес.

Севимли дал высокую оценку реализуемым в настоящее время двусторонним проектам и подчеркнул, что приложит все усилия для дальнейшего расширения успешного партнерства ВБ и Туркменистана. Также он изложил точку зрения и намерения Всемирного банка, касающиеся новых направлений взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, что в июле ВБ одобрил выделение 20 миллионов долларов США на проект реагирования на COVID-19 в Туркменистане. Финансирование призвано усилить ответные меры страны и ее готовность к реагированию на пандемию.

(Автор: Фарида Нури. Редактор: Константин Шапиро)