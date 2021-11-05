Депутаты Туркменистана - на заседании Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

Представители Меджлиса Милли Генеша Туркменистана приняли участие в 19-ом осеннем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которое состоялось 3-4 ноября в онлайн-формате, передает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

В рамках встречи обсуждались актуальные вызовы безопасности в регионе ОБСЕ, был дан обзор деятельности ПА ОБСЕ и текущих политических вопросов.

19-ое осеннее заседание Парламентской Ассамблеи ОБСЕ открылось заседанием постоянного комитета, на котором выступили, в частности, председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт и генсек ОБСЕ Роберто Монтелла.

4 ноября состоялась парламентская конференция «Текущие вызовы безопасности: ситуация в Афганистане».

Парламентская ассамблея ОБСЕ является международной парламентской структурой, которая была создана в 1990 году Парижским саммитом ОБСЕ. Эта организация способствует межпарламентскому диалогу для достижения всесторонней безопасности в государствах - участниках ОБСЕ. Штаб-квартира Ассамблеи ОБСЕ находится в Копенгагене (Дания).

Парламентская ассамблея собирается три раза в год: на ежегодную сессию, а также на осенние и зимние заседания. Повестка дня каждой ежегодной сессии включает рассмотрение докладов трех общих комитетов и одобрение проектов их резолюций, носящих рекомендательный характер.