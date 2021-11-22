Туркменистан присоединился к Глобальному институту зеленого роста

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон "О присоединении к Соглашению о создании Глобального института зеленого роста", передает в понедельник Trend со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".

В законе предписано присоединиться к Соглашению о создании Глобального института зеленого роста, принятому 20 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро.

Глобальный институт зеленого роста (GGGI) - международная межправительственная организация со штаб-квартирой в Сеуле.

Отмечается, что проекты организации направлены на стимулирование всеобъемлющего и устойчивого экономического роста в развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой посредством развития "зеленой" экономики в условиях изменения климата.

В настоящее время GGGI реализует 54 проекта более чем в 30 странах мира.