ЦИК Туркменистана зарегистрировал инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия Туркменистана зарегистрировала шесть инициативных групп граждан, которые смогут выдвинуть кандидатов на выборах президента страны, сообщает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Регистрация проводилась в соответствии со статьей 46 Избирательного кодекса Туркменистана, регламентирующей порядок выдвижения кандидатов в президенты страны группами граждан.

Кандидат, выдвинутый инициативными группами граждан, должен быть поддержан не менее чем 10 000 подписей избирателей. В состав инициативной группы должно входить не менее 50 граждан Туркменистана.

Ранее Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил Центризбиркому начать подготовку к проведению досрочных президентских выборов, которые намечены на 12 марта.

С 14 февраля в Туркменистане стартовала избирательная кампания по выборам президента.

Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов стал первым кандидатом на пост главы государства на предстоящих досрочных президентских выборах в Туркменистане, которые пройдут 12 марта.

Другим кандидатом в президенты является заместитель главы органа исполнительной власти Марыйского региона Агаджан Бекмырадов, выдвинутый Аграрной партией Туркменистана.

(Автор: Амина Назарли)