Туркменистан и Узбекистан намерены развивать сотрудничество в сфере транспорта

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане состоялась встреча туркмено-узбекской рабочей группы по вопросам транспорта, передает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Узбекистана.

В ходе встречи стороны выразили заинтересованность в полном возобновлении процесса грузоперевозок автомобильным транспортом между Туркменистаном и Узбекистаном.

Узбекская сторона предложила активизировать работу по организации пассажирских перевозок между двумя странами и внесла предложения по упрощению требований и сокращению сроков выдачи въездных виз в Туркменистан для водителей из Узбекистана, осуществляющих международные грузоперевозки автомобильным транспортом.

По итогам встречи стороны договорились активизировать работу в рамках Ашхабадского соглашения со всеми участниками транспортного коридора Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман.