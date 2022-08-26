Назван объем добычи природного газа подразделением туркменского госконцерна

БАКУ /Trend/ - Обнародован объем добычи природного газа специалистами производственной линии Кукуртли управления "Лебапгазчыкарыш" туркменского государственного концерна "Туркменгаз" по итогам января - июля 2022 года, передает Trend в понедельник со ссылкой на Turkmenportal.

Сообщается, что в указанный период добыча газа составила 5,96 миллиарда кубометров.

Эти показатели были достигнуты благодаря тому, что с января по июль нынешнего года было отремонтировано 18 скважин на газовых месторождениях Малай, Керпичли, Боврудешик.

В то же время высокие производственные показатели подразделения достигнуты за счет газокомпрессорной станции на месторождении Малай мощностью перекачки 30 миллиардов кубометров газа в год.

Отметим, что Туркменистан по запасам нефти и природного газа входит в число ведущих стран мира. Его запасы газа выросли на 126 миллиардов кубометров в результате промышленного освоения недавно открытых месторождений.