Туркменский порт может стать региональным торговым центром - IRU (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Международный морской порт Туркменбаши в Туркменистане может стать региональным торговым центром.

Об этом сказали Trend в Международном союзе автомобильного транспорта (IRU).

"Продвигаясь вперед в реализации амбиций в сфере интермодальной торговли, туркменский морской порт Туркменбаши может стать региональным торговым центром и укрепить свою роль в транспортно-транзитных процессах", - сказали в организации.

Было отмечено, что интермодальные функции системы международных дорожных перевозок (МДП) окажут поддержку Туркменистану в реализации этих амбиций.

"В то же время новая инфраструктура в порту Туркменбаши и пунктах пересечения сухопутной границы может и должна быть использована для укрепления роли Туркменистана как регионального торгового центра. Это будет способствовать торгово-экономическому развитию страны на благо туркменского народа", - сказали в IRU.

Кроме того, в организации подчеркнули, что туркменская таможня внедряет новые системы МДП и IRU приветствует и поддерживает внедрение цифровых систем и "зеленых полос" МДП для дальнейшего облегчения торговли на границах Туркменистана.