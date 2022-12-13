Туркменистан и Узбекистан намерены развивать торгово-экономическое сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с руководителем Администрации Президента Узбекистана ­Сардора Умурзакова в ходе которой они обсудили развитие торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами, передает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH).

В ходе встречи, стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере, которая является приоритетным направлением двустороннего партнёрства.

В данном контексте, собеседники сошлись во мнении о необходимости сохранения положительной динамики товарооборота и оптимальной практической реализации договорённостей, достигнутых в ходе взаимных визитов и переговоров на высшем уровне.

Кроме того, они отметили, что обе страны имеют близкие или схожие позиции по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, что в первую очередь касается обеспечения всеобщего мира и безопасности, достижения Целей устойчивого развития.

Вместе с тем стороны подчеркнули важность развития новых перс­пективных направлений сотрудничества, а также добавили что Туркменистан и Узбекистан располагают солидным потенциалом для дальнейшего увеличения объёмов взаимной торговли, инвестиций и претворения в жизнь совместных проектов в таких отраслях, как промышленность, транспорт, энергетика, сельское хозяйство.