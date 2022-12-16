Туркменистан планирует создание национальной цифровой сети

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление о создании национальной цифровой сети, передает Trend со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".

Согласно постановлению, в Туркменистане создана рабочая комиссия по разработке концепции формирования национальной цифровой сети и дальнейшей реализации проекта.

В соответствии с данным постановлением утвержден состав комиссии, которая должна будет принимать системные меры, направленные на создание цифровой сети.