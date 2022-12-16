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Туркменистан планирует создание национальной цифровой сети

Туркменистан Материалы 16 декабря 2022 07:47 (UTC +04:00)
Туркменистан планирует создание национальной цифровой сети

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление о создании национальной цифровой сети, передает Trend со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".

Согласно постановлению, в Туркменистане создана рабочая комиссия по разработке концепции формирования национальной цифровой сети и дальнейшей реализации проекта.

В соответствии с данным постановлением утвержден состав комиссии, которая должна будет принимать системные меры, направленные на создание цифровой сети.

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