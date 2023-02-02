Назван объем товарооборота Туркменистана и Узбекистана

БАКУ /Trend/ - За 2022 год товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном вырос на 2,7 процента по сравнению с 2021 годом и составил 926,3 миллиона долларов США, передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, в указанный период узбекский импорт из Туркменистана составил 731,5 миллиона долларов, а экспорт - 194,8 миллиона долларов. Тем самым Туркменистан в 2022 году вошел в топ-10 крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана.

Внешнеторговый оборот Узбекистана за 2022 год в целом превысил 50 миллиардов долларов, увеличившись на 18,6 процента, или 7,8 миллиарда долларов по сравнению с 2021 годом.

В отчетный период самым крупным внешнеторговым партнером Узбекистана была Россия (9,2 миллиарда долларов).

Отметим, что в 2021 году товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном составил 881,9 миллиона долларов, что на 61 процент превышает показатель 2020 года.