БАКУ /Trend/ - Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) оказывает поддержку Туркменистану в сокращении потребления озоноразрушающих веществ.

Об этом сказал в четверг Trend сотрудник по вопросам коммуникации UNIDO Чарльз Артур.

По его словам, в настоящее время UNIDO и Туркменистан реализуют два проекта.

"Одним из реализуемых проектов в Туркменистане является второй этап Плана поэтапного отказа от гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ). Этот проект помогает стране сократить потребление ГХФУ в соответствии с Монреальским протоколом. Это направлено на установление обязательного контроля за утечками на промышленных холодильных установках и чиллерах (аппарат для охлаждения различных жидкостей), а также на обязательный сбор и утилизацию ГХФУ", - сказал Чарльз Артур.

Он отметил, что другой проект направлен на институциональное укрепление и наращивание потенциала министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Национальной группы по озону.

"Данный проект направлен на обеспечение всех условий для успешного выполнения страной обязательств по Монреальскому протоколу. Кроме того, UNIDO заинтересована в развитии своего партнерства с правительством Туркменистана в целях модернизации промышленного сектора страны, развития высококачественной инфраструктуры, а также продвижения инвестиций и технологий", - сказал представитель UNIDO.

Монреальский протокол - это международный протокол к Венской конвенции об охране озонового слоя 1985 года, разработанный с целью защиты озонового слоя с помощью снятия с производства некоторых химических веществ, которые разрушают озоновый слой.