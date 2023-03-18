Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Туркменистан

Туркменистан обнародовал рэнкинг банков по количеству пользователей интернет-банкинга

Туркменистан Материалы 18 марта 2023 07:25 (UTC +04:00)
Туркменистан обнародовал рэнкинг банков по количеству пользователей интернет-банкинга

Читайте Trend в

Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Лидером по количеству зарегистрированных пользователей услуги "интернет-банк" в Туркменистане по состоянию на начало марта 2023 года стал государственный коммерческий "Дайханбанк", передает Trend со ссылкой на Центробанк Туркменистана.

По данным регулятора, у "Дайханбанка" 353 844 зарегистрированных пользователей услуги. На втором месте - банк "Туркменистан" (305 848 пользователей), на третьем - банк "Туркменбаши" (167 998 пользователей).

Сообщается, что "Дайханбанк" в основном работает с клиентами в регионах Туркменистана. Так, большая часть пользователей приходится на Марыйский (140 977), Лебапский (79 662) и Дашогузский (56 163) регионы.

Рэнкинг банков Туркменистана по количеству зарегистрированных пользователей интернет-банкинга на 1 марта 2023 года

Банк Количество зарегистрированных пользователей
ГКБТ "Дайханбанк" 353 844
ГКБТ "Туркменистан" 305 848
АКБТ "Туркменбаши" 167 998
АКБТ "Халкбанк" 74 361
АКБ "Сенагат" 39 103
Туркмено-турецкий АКБ 9 049
АКБ "Рысгал" 4 531
Итого 954 734
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости