Туркменистан обнародовал рэнкинг банков по количеству пользователей интернет-банкинга

БАКУ /Trend/ - Лидером по количеству зарегистрированных пользователей услуги "интернет-банк" в Туркменистане по состоянию на начало марта 2023 года стал государственный коммерческий "Дайханбанк", передает Trend со ссылкой на Центробанк Туркменистана.

По данным регулятора, у "Дайханбанка" 353 844 зарегистрированных пользователей услуги. На втором месте - банк "Туркменистан" (305 848 пользователей), на третьем - банк "Туркменбаши" (167 998 пользователей).

Сообщается, что "Дайханбанк" в основном работает с клиентами в регионах Туркменистана. Так, большая часть пользователей приходится на Марыйский (140 977), Лебапский (79 662) и Дашогузский (56 163) регионы.

Рэнкинг банков Туркменистана по количеству зарегистрированных пользователей интернет-банкинга на 1 марта 2023 года