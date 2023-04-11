Подразделение туркменского госконцерна перевыполнило план по добыче нефти

БАКУ /Trend/ - Управление "Гумдагнебит" государственного концерна "Туркменнебит" (Туркменнефть)" в Туркменистане в январе-феврале 2023 года обеспечило добычу из действующих скважин около 91 тысячи тонн нефти, передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

Сообщается, что управление в указанный период перевыполнило план по добыче нефти на 12 процентов.

Темпы роста добычи нефти управлением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составили более 124 процентов.

Напомним, что в прошлом году в ходе заседания Кабмина Туркменистана было подписано постановление, предусматривавшее получение государственным концерном "Туркменнебит" свыше 250 миллионов туркменских манатов (71,4 миллиона долларов США) на развитие нефтегазовой отрасли.

Отметим, что Туркменистан по запасам нефти и газа входит в число ведущих стран мира. В стране уделяют большое внимание строительству заводов по переработке нефти и газа, а также экспорту энергоресурсов на мировые рынки.