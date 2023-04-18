Минэнерго США обнародовало прогноз по добыче нефти в Туркменистане в 2023-2024 годах

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане добыча нефти и других жидких углеводородов в 2023 году составит в среднем 0,27 миллиона баррелей в сутки, сообщает Trend со ссылкой на прогноз Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Сообщается, что прогнозы по добыче нефти в стране остались без изменений по сравнению с предыдущим отчетом.

По данным EIA, в первом, втором, третьем и в четвертом кварталах нынешнего года производство нефти и других жидких углеводородов в Туркменистане составит 0,27 миллиона баррелей в сутки.

В 2024 году в Туркменистане будут добываться, согласно прогнозу EIA, 0,27 миллиона баррелей нефти в сутки. Ежеквартальная суточная добыча сырья составит 0,27 миллиона баррелей соответственно.

В целом, по имеющимся данным, в 2021 году в Туркменистане было добыто более 8,9 млн тонн нефти, что на 7,3 процента меньше, чем в 2020 году (9,6 млн тонн).

Согласно международной энергетической статистике, запасы нефти в Туркменистане составляют 82 миллиона тонн. Страна экспортирует свою нефть в основном морским путем в порты Баку (Азербайджан), Нека (Иран) и Махачкала (Россия). Железнодорожные поставки нефти в Афганистан осуществляются в незначительных объемах.