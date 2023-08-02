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Turkmenistan Airlines приостановила рейсы по маршруту Ашхабад-Москва

Туркменистан Материалы 2 августа 2023 00:51 (UTC +04:00)
Turkmenistan Airlines приостановила рейсы по маршруту Ашхабад-Москва

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Асмар Байрамова
Асмар Байрамова
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БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Turkmenistan Airlines приостановила с 1 августа рейсы по маршруту Ашхабад-Москва по соображениям безопасности.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении авиакомпании.

"В связи с воздушной обстановкой в московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов начиная с 1 августа все рейсы АООТ "Авиакомпания "Туркменистан" по направлению Ашхабад-Москва-Ашхабад будут приостановлены и будут выполняться по маршруту Ашхабад-Казань-Ашхабад", - говорится в сообщении.

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