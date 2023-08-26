Президент Туркменистана заявил о необходимости увеличения пассажиро- и грузоперевозок

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов определил в числе первоочередных задач в сфере развития транспортного комплекса увеличение темпов пассажиро- и грузоперевозок.

Как передает Trend, об этом Сердар Бердымухамедов сказал в ходе заседания правительства в пятницу, на котором были подведены итоги работы туркменских министерств и ведомств с начала года.

Глава Туркменистана также ответил важность проведения соответствующей работы по созданию благоприятных условий для международных транспортно-транзитных сообщений.

На заседании также был рассмотрен ряд других вопросов, приняты документы, направленные на развитие различных отраслей.