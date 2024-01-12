Обнародован перечень мероприятий, запланированных в Туркменистане на 2024 год

БАКУ /Trend/ - В 2024 году в Туркменистане запланировано проведение разнообразных мероприятий, включая выставки, ярмарки, конференции и фестивали, организуемых министерствами и ведомствами, сообщает Trend.
Эти мероприятия станут платформой для продвижения туркменских достижений в инновациях, науке и технологиях, привлекая участие многочисленных отечественных и зарубежных делегаций, а ярмарки и фестивали подчеркнут богатство традиций и культуры страны, привлекая внимание как местных жителей, так и международных туристов.
В то же время организация конференций по важным глобальным темам способствует обмену знаний и опытом, укрепляя связи между Туркменистаном и мировым сообществом.
Перечень мероприятий Туркменистана в 2024 году:
|
Название мероприятия
|
Дата и место проведения
|
Организаторы
|
Конференция, приуроченная ко Дню дипломатических работников Туркменистана
|
18 февраля
|
Министерство иностранных дел Туркменистана
|
Выставка в честь 16-летия образования Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и конференция членов Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана
|
17-19 марта
|
Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана,
Торгово-промышленная палата Туркменистана
|
Международная конференция «Основные направления и возможности развития туризма в Туркменистане».
|
27-28 марта
|
Министерство культуры Туркменистана,
Министерство иностранных дел Туркменистана,
Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана
|
Выставка торгового комплекса Туркменистана
|
3-5 апреля
(город Ашхабад)
|
Министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана,
Министерство текстильной промышленности Туркменистана,
Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана,
Государственное объединение «Туркменхалы»
Торгово-промышленная палата Туркменистана,
Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана
|
Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана
|
24-25 апреля
|
Государственный концерн «Туркменгаз»,
Государственный концерн «Туркменнебит»
|
16-я международная научная конференция «Туркменский скакун и мировое искусство коневодства», 14-е заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства
|
24-28 апреля
|
Государственное объединение «Туркмен атлары»,
Министерство сельского хозяйства Туркменистана
|
Международная выставка современных пищевых технологий «Агро-Пак Туркменистан» и «Turkmen Food»
|
15-17 мая
|
Торгово-промышленная палата Туркменистана
|
XXIII международная универсальная выставка «Белый город Ашхабад».
|
24-25 мая
|
Администрация города Ашхабад,
Торгово-промышленная палата Туркменистана
|
Выставка ковров и ковровых изделий приуроченная к Празднику туркменского ковра в Национальном музее туркменских ковров
|
26 мая
|
Государственное объединение «Туркменхалы»
|
XXIV заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра в честь Праздника туркменского ковра
|
26 мая
|
Государственное объединение «Туркменхалы, Торгово-промышленная палата Туркменистана
|
Конференция, приуроченная ко Всемирному дню охраны окружающей среды
|
5 июня
|
Министерство охраны окружающей среды Туркменистана
|
Международная научно-практическая конференция «Экологические аспекты внедрения инновационных технологий при разработке месторождений углеводородов»
|
5-6 июня
|
Государственный концерн «Туркменгаз»,
Государственный концерн «Туркменнебит»
|
Международная научная конференция «Наука, техника и инновационные технологии в эру возрождения новой эпохи могущественного государства»
|
12-13 июня
|
Академия наук Туркменистана
|
Инвестиционный форум и выставка «Turkmenistan is open»
|
26-27 июня
(город Туркменбаши, Балканский велаят)
|
Министерство финансов и экономики Туркменистана, министерство иностранных дел Туркменистана,
Соответствующие министерства и ведомственные управления
Торгово-промышленная палата Туркменистана
|
Конференция в честь Дня Каспийского моря
|
12 августа
|
Министерство охраны окружающей среды Туркменистана
Администрация Балканского велаята
|
Международный форум и выставка по привлечению высоких технологий и инноваций в экономику Туркменистана
|
4-6 сентября
|
Торгово-промышленная палата Туркменистана
|
Выставка экономических достижений Туркменистана в честь 33-й годовщины независимости Туркменистана
|
19-21 сентября
|
Торгово-промышленная палата Туркменистана, министерства и ведомственные органы управления Туркменистана
|
Научно-практическая конференция «Цифровая и зеленая экономика – условие обеспечения устойчивого экономического развития»
|
20 сентября
|
Министерство финансов и экономики Туркменистана
|
XXV заседание Гуманитарной ассоциации туркмен мира
|
сентябрь
|
Гуманитарная ассоциация туркмен мира
|
IV заседание международной ассоциации «Туркменские алабаи»
|
октябрь
|
Международная ассоциация «Туркменские алабаи», министерство сельского хозяйства Туркменистана
|
Международная научная конференция «Туркменские алабаи и борзая: история, культура и искусство»
|
октябрь
|
Международная ассоциация «Туркменские алабаи», министерство сельского хозяйства Туркменистана
|
Международная выставка и научная конференция «Здравоохранение, образование и спорт в эру возрождения новой эпохи могущественного государства»
|
10-12 октября
|
Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана,
министерство образования Туркменистана,
Государственный комитет по физической культуре и спорту Туркменистана,
Торгово-промышленная палата Туркменистана
|
Международная конференция и международная выставка «Нефть и газ Туркменистана – 2024»
|
23-25 октября
|
Государственный концерн «Туркменгаз»
Государственный концерн «Туркменнебит»
Торгово-промышленная палата Туркменистана
|
Международный инвестиционный форум
|
30-31 октября
|
Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана
|
Международная выставка «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана-2024»,
конференция «Развитие строительства, промышленности, энергетики Туркменистана»
|
3-5 ноября
|
Министерство строительства и архитектуры Туркменистана,
министерство энергетики Туркменистана,
министерство промышленности и строительного производства Туркменистана,
Государственный концерн «Туркменхимия»,
Торгово-промышленная палата Туркменистана
|
Международная выставка и научная конференция телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещания «Туркментел-2024»
|
14-16 ноября
|
Агентство «Туркменарагатнашык» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана,
Торгово-промышленная палата Туркменистана
|
Конкурс инновационных проектов «Цифровое решение – 2024»
|
16 ноября
|
Агентство «Туркменарагатнашык» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана,
министерство образования Туркменистана
|
Международная конференция и выставка «Международные транспортные коридоры: взаимосвязь и развитие-2024»
|
26-27 ноября
|
Агентство транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана,
Торгово-промышленная палата Туркменистана
|
Выставка экспортных товаров Турецкой Республики
|
4-6 декабря
|
Торгово-промышленная палата Туркменистана
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