Обнародован перечень мероприятий, запланированных в Туркменистане на 2024 год

БАКУ /Trend/ - В 2024 году в Туркменистане запланировано проведение разнообразных мероприятий, включая выставки, ярмарки, конференции и фестивали, организуемых министерствами и ведомствами, сообщает Trend.

Эти мероприятия станут платформой для продвижения туркменских достижений в инновациях, науке и технологиях, привлекая участие многочисленных отечественных и зарубежных делегаций, а ярмарки и фестивали подчеркнут богатство традиций и культуры страны, привлекая внимание как местных жителей, так и международных туристов.

В то же время организация конференций по важным глобальным темам способствует обмену знаний и опытом, укрепляя связи между Туркменистаном и мировым сообществом.

Перечень мероприятий Туркменистана в 2024 году:

Название мероприятия Дата и место проведения Организаторы Конференция, приуроченная ко Дню дипломатических работников Туркменистана 18 февраля

(город Ашхабад) Министерство иностранных дел Туркменистана Выставка в честь 16-летия образования Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и конференция членов Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана 17-19 марта

(город Ашхабад) Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана, Торгово-промышленная палата Туркменистана Международная конференция «Основные направления и возможности развития туризма в Туркменистане». 27-28 марта

(город Ашхабад) Министерство культуры Туркменистана, Министерство иностранных дел Туркменистана, Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана Выставка торгового комплекса Туркменистана 3-5 апреля (город Ашхабад) Министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, Министерство текстильной промышленности Туркменистана, Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана, Государственное объединение «Туркменхалы» Торгово-промышленная палата Туркменистана, Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана 24-25 апреля

(Париж, Франция) Государственный концерн «Туркменгаз», Государственный концерн «Туркменнебит» 16-я международная научная конференция «Туркменский скакун и мировое искусство коневодства», 14-е заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства 24-28 апреля

(город Ашхабад) Государственное объединение «Туркмен атлары», Министерство сельского хозяйства Туркменистана Международная выставка современных пищевых технологий «Агро-Пак Туркменистан» и «Turkmen Food» 15-17 мая

(город Ашхабад) Торгово-промышленная палата Туркменистана XXIII международная универсальная выставка «Белый город Ашхабад». 24-25 мая

(город Ашхабад) Администрация города Ашхабад, Торгово-промышленная палата Туркменистана Выставка ковров и ковровых изделий приуроченная к Празднику туркменского ковра в Национальном музее туркменских ковров 26 мая

(город Ашхабад) Государственное объединение «Туркменхалы» XXIV заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра в честь Праздника туркменского ковра 26 мая

(город Ашхабад) Государственное объединение «Туркменхалы, Торгово-промышленная палата Туркменистана Конференция, приуроченная ко Всемирному дню охраны окружающей среды 5 июня

(город Ашхабад) Министерство охраны окружающей среды Туркменистана Международная научно-практическая конференция «Экологические аспекты внедрения инновационных технологий при разработке месторождений углеводородов» 5-6 июня

(город Аркадаг) Государственный концерн «Туркменгаз», Государственный концерн «Туркменнебит» Международная научная конференция «Наука, техника и инновационные технологии в эру возрождения новой эпохи могущественного государства» 12-13 июня

(город Ашхабад) Академия наук Туркменистана Инвестиционный форум и выставка «Turkmenistan is open» 26-27 июня (город Туркменбаши, Балканский велаят) Министерство финансов и экономики Туркменистана, министерство иностранных дел Туркменистана, Соответствующие министерства и ведомственные управления Торгово-промышленная палата Туркменистана Конференция в честь Дня Каспийского моря 12 августа

(город Туркменбаши, Балканский велаят) Министерство охраны окружающей среды Туркменистана Администрация Балканского велаята Международный форум и выставка по привлечению высоких технологий и инноваций в экономику Туркменистана 4-6 сентября

(город Ашхабад) Торгово-промышленная палата Туркменистана Выставка экономических достижений Туркменистана в честь 33-й годовщины независимости Туркменистана 19-21 сентября

(город Ашхабад) Торгово-промышленная палата Туркменистана, министерства и ведомственные органы управления Туркменистана Научно-практическая конференция «Цифровая и зеленая экономика – условие обеспечения устойчивого экономического развития» 20 сентября

(город Ашхабад) Министерство финансов и экономики Туркменистана XXV заседание Гуманитарной ассоциации туркмен мира сентябрь

(город Ашхабад) Гуманитарная ассоциация туркмен мира IV заседание международной ассоциации «Туркменские алабаи» октябрь

(город Ашхабад) Международная ассоциация «Туркменские алабаи», министерство сельского хозяйства Туркменистана Международная научная конференция «Туркменские алабаи и борзая: история, культура и искусство» октябрь

(город Ашхабад) Международная ассоциация «Туркменские алабаи», министерство сельского хозяйства Туркменистана Международная выставка и научная конференция «Здравоохранение, образование и спорт в эру возрождения новой эпохи могущественного государства» 10-12 октября

(город Ашхабад) Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, министерство образования Туркменистана, Государственный комитет по физической культуре и спорту Туркменистана, Торгово-промышленная палата Туркменистана Международная конференция и международная выставка «Нефть и газ Туркменистана – 2024» 23-25 октября

(город Ашхабад) Государственный концерн «Туркменгаз» Государственный концерн «Туркменнебит» Торгово-промышленная палата Туркменистана Международный инвестиционный форум 30-31 октября

(город Ашхабад) Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана Международная выставка «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана-2024», конференция «Развитие строительства, промышленности, энергетики Туркменистана» 3-5 ноября

(город Ашхабад) Министерство строительства и архитектуры Туркменистана, министерство энергетики Туркменистана, министерство промышленности и строительного производства Туркменистана, Государственный концерн «Туркменхимия», Торгово-промышленная палата Туркменистана Международная выставка и научная конференция телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещания «Туркментел-2024» 14-16 ноября

(город Ашхабад) Агентство «Туркменарагатнашык» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана, Торгово-промышленная палата Туркменистана Конкурс инновационных проектов «Цифровое решение – 2024» 16 ноября

(город Ашхабад) Агентство «Туркменарагатнашык» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана, министерство образования Туркменистана Международная конференция и выставка «Международные транспортные коридоры: взаимосвязь и развитие-2024» 26-27 ноября

(город Ашхабад) Агентство транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана, Торгово-промышленная палата Туркменистана Выставка экспортных товаров Турецкой Республики 4-6 декабря

(город Ашхабад) Торгово-промышленная палата Туркменистана

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