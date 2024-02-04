Fitch подтвердило рейтинг Туркменистана на уровне B+

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Туркменистана в иностранной валюте на уровне «B+» с «позитивным» прогнозом, передает Trend.

Этот рейтинг поддерживается сильным суверенным балансом Туркменистана с высоким чистым иностранным активом (SNFA)/ВВП и минимальным государственным долгом в сравнении с аналогами «B». Туркменистан обладает четвёртыми по величине газовыми резервами в мире.

Эксперты также отмечают, что доля суверенного чистого иностранного актива (SNFA) по сравнению с ВВП в 2023 году выросла до 51,5%, что значительно превышает среднюю оценку для категории «B». Показатели ликвидности также улучшились. Прогнозируется, что обслуживание внешнего долга останется ниже 9% текущих внешних поступлений до 2025 года.

Агентство отмечает, что туркменское правительство активизировало международное взаимодействие и добилось прогресса в процессе вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО).