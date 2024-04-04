Города Аркадаг и Худжанд стали побратимами

АШХАБАД /Trend/ - Новый административный центр Ахалского региона Туркменистана, город Аркадаг, и город Худжанд Таджикистана получили статус городов-побратимов, сообщает в четверг Trend.

Соглашение об установлении побратимских отношений между этими городами было подписано по итогам переговоров председателя Народного Совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Душанбе с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В целом, в результате переговоров между Гурбангулы Бердымухамедовым и главой Таджикистана был подписан ряд важных двусторонних документов, направленных на укрепление партнерства между двумя странами в различных сферах.

Отметим, что сегодня в город Душанбе состоялся официальный визит председателя Народного Совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с целью проведения встреч и переговоров на высоком государственном уровне.

В рамках визита стороны рассмотрели широкий спектр двустороннего сотрудничества и подписали новые документы о партнерстве.