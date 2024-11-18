Назван объем экспорта газа Туркменистана по трубопроводу Малай-Багтыярлык

АШХАБАД /Trend/ - За девять месяцев 2024 года по газопроводу Малай-Багтыярлык Туркменистана было экспортировано 4,329 миллиарда кубометров природного газа, передает Trend.

Достигнутые результаты стали возможны благодаря эффективной эксплуатации существующих месторождений и освоению новых. Важную роль в этом сыграло введение в эксплуатацию газокомпрессорной станции на месторождении Малай. Кроме того, ведутся работы по ремонту действующих скважин и разведке новых газоносных участков.

Также отметим, что управление "Лебапгазчыкарыш" государственного концерна "Туркменгаз" продолжает активно наращивать добычу газа, обеспечивая как внутренние потребности, так и значительный объем поставок на экспорт. Усилия специалистов и модернизация технологий позволяют достигать высоких показателей и стабильно увеличивать объемы добычи голубого топлива.

Прогресс в освоении новых месторождений и улучшение технологий добычи способствуют укреплению экспортного потенциала страны. Управление успешно перевыполнило план по добыче газа в январе-сентябре 2024 года, поставив на 43,5 миллиона кубометров больше, чем было запланировано.

Отметим, что российская компания "Стройтрансгаз" подписала контракт с концерном "Туркменгаз" на строительство газопровода Малай–Багтыярлык в Туркменистане, проходящего через Каракумы, в 2008 году. Трубопровод, являющийся частью системы "Средняя Азия–Китай" с проектной мощностью 30 миллиардов кубометров газа, был завершен в октябре 2012 года. Контракт включал проектирование, поставку оборудования и строительство участка протяженностью 184,5 км.