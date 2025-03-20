Госсекретарь минэнерго Румынии о роли Туркменистана в диверсификации источников энергии (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Туркменистан является значимым партнером Румынии по диверсификации источников энергии.

Об этом сказал в интервью Trend государственный секретарь министерства энергетики Румынии Павел-Касьян Ницулеску.

"Учитывая растущую необходимость укрепления энергетической безопасности Румынии и ЕС, важно развивать сотрудничество с производителями энергии, такими как Туркменистан. Это поможет диверсифицировать источники и маршруты поставок газа. Туркменистан является важным партнером Румынии в этом процессе, и Румыния подтверждает намерение продолжить укрепление энергетического диалога с Туркменистаном, опираясь на опыт специалистов обеих стран", - сказал он.

По словам Ницулеску, энергетическое сотрудничество является стратегическим компонентом двустороннего диалога между Румынией и Туркменистаном.

“Учитывая наличие реального нераскрытого потенциала для сотрудничества, прямой диалог с партнерами из Туркменистана может позволить выявить новые направления для партнерства в энергетическом секторе. Румыния, благодаря своему статусу члена Европейского союза, географическому положению и участию в стратегических региональных энергетических проектах, может предложить долгосрочные возможности для доступа туркменских энергетических ресурсов на европейский рынок", - сказал госсекретарь.

Он отметил, что Туркменистан может сыграть важную роль в расширении Южного газового коридора.

"Туркменистан может внести важный вклад как поставщик природного газа для проектов в рамках Южного газового коридора и Вертикального газового коридора. Планы по расширению Южного газового коридора имеют стратегическое значение, поскольку для стран Балкан и Юго-Восточной Европы необходимы новые поставщики газа. Румыния поддерживает расширение Южного газового коридора и считает, что для достижения этой цели необходимы срочные действия и конкретные шаги. Благодаря своим значительным запасам газа Туркменистан может сыграть важную роль в расширении Южного газового коридора, если будет определен подходящий маршрут", - сказал он.

По словам Ницулеску, Румыния ценит то, что Туркменистан стал активным игроком в международном диалоге по проектам энергетической безопасности, направленным на диверсификацию источников поставок энергии в Европу, а также желание Туркменистана интегрировать свой энергетический рынок в международный рынок и стать конкурентоспособным поставщиком газа для Европы.

"Для нас представляет интерес развитие альтернативных транспортных маршрутов, которые позволят значительным объемам газа из Туркменистана попасть на европейский рынок", - сказал госсекретарь.

Он отметил, что 13 февраля 2025 года провел встречу c послом Туркменистана в Румынии Аннамамметом Аннаевым.

"Эти переговоры стали частью серии встреч, проводимых двумя сторонами по итогам 7-го заседания Румынско-Туркменской рабочей группы по вопросам энергетического сотрудничества, которое прошло в Бухаресте 10 октября 2023 года. В ходе встречи состоялась краткая презентация энергетических секторов обеих стран, были обсуждены следующие темы: общее развитие энергетического сектора, сотрудничество в области нефти и природного газа, а также обмен информацией о лучших практиках в сфере энергетики", - сказал госсекретарь.

Ницулеску также отметил, что проект Neptun Deep в Черном море демонстрирует очень хорошие результаты, работы идут по плану, и планируется получить первую продукцию в 2027 году. Это проект, который укрепит роль Румынии как энергетического игрока в регионе. Он подчеркнул, что благодаря Neptun Deep Румыния может стать крупнейшим производителем природного газа в ЕС.

"Проект газопровод Черное море - Подишор — один из самых важных проектов, которые румынский оператор газотранспортной сети Transgaz реализует для того, чтобы газ из Черного моря мог поступить в национальную систему транспортировки газа и, соответственно, в экономический оборот. Газопровод Тузла - Подишор также необходим для того, чтобы иметь возможность транспортировать потенциальные объемы природного газа, которые могут поступать в Румынию из Каспийского моря, с терминалов СПГ в Турции и Греции или других источников", - сказал он.

Госсекретарь добавил, что румынская компания Transgaz, благодаря значительным инвестициям, обеспечила возможность обратного потока на транзитных газопроводах, создав тем самым условия на территории Румынии для полноценного использования Трансбалканского коридора и принятия газовых запасов, необходимых не только для Румынии, но и для других государств региона.

“Что касается эксплуатации энергетических ресурсов Черного моря, то в первую очередь мы рассматриваем периметр Neptun Deep, но есть и другие конкретные проекты, направленные на использование огромных возможностей этой области. Энергетический потенциал Черного моря придает ему значительную геостратегическую роль для Европейского союза благодаря оценочным запасам углеводородов. Также запасы нефти и природного газа из Каспийского региона могут быть транспортированы через Черноморский бассейн с целью их эксплуатации на европейском рынке”, — сказал Ницулеску.

По его словам, Черноморский регион является важной производственной и распределительной зоной для энергетической безопасности ЕС, с существенным потенциалом для диверсификации поставок энергии. В рамках этой концепции в региональной динамике можно рассматривать потенциал, который предоставляет территория порта Констанца, а также деятельность и инфраструктуру, предлагаемую SC Oil Terminal и CONPET SA, которые могут стать дополнительным элементом для обеспечения нефтяного транспортного коридора из Черноморского региона вглубь Европы.

"Также в Черноморском регионе румынская компания Romgaz совместно с азербайджанской компанией SOCAR анализируют возможность реализации проекта по строительству терминала для сжиженного газа", - сказал он.

Ницулеску добавил, что Румыния также участвует в проекте “зеленого” энергетического коридора из Азербайджана в Европу через Черное море. В этом контексте 17 декабря 2022 года было подписано Соглашение между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией о стратегическом партнерстве в области разработки и транспортировки "зеленой" энергии, которое предусматривает совместную установку подводного кабеля длиной 1195 км и мощностью 1 ГВт через Черное море.

"По предварительным оценкам, мощность кабеля позволит организовать ежегодные поставки до 4 ГВт "зеленой" электроэнергии в Европу, что станет еще одной формой транспортной связи. Это "зеленый" энергетический коридор с высоким потенциалом, учитывая большие возможности Азербайджана в области ветровой и солнечной энергетики", - сказал он.

Госсекретарь подчеркнул, что Румыния заинтересована в стабильном снабжении нефтью и нефтепродуктами, и отметил, что Туркменистан может повысить экспорт нефтепродуктов в Румынию посредством двусторонних переговоров.

Он добавил, что во время 7-го заседания Рабочей группы по энергетическому сотрудничеству между двумя странами Туркменистан предложил несколько направлений для будущего сотрудничества с Румынией, включая академическое сотрудничество между Университетом нефти и газа в Плоешти (Румыния) и Международным университетом нефти и газа в Ашхабаде (Туркменистан) для подготовки специалистов в области нефти и газа, совместные усилия в производстве электроэнергии, транспортировке энергии и предоставлении оборудования и услуг для нефтегазового сектора румынскими компаниями в Туркменистане.

Другие направления сотрудничества включают разведку и разработку углеводородных ресурсов, хранение газа, развитие системы транспортировки газа, обслуживание трубопроводов, борьбу с изменением климата и внедрение системы Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA).

"Румыния стремится активно участвовать в переосмыслении европейских энергетических политик, строить "зеленую" и сильную экономику, при этом разумно используя свои ресурсы, включая природный газ. Наши приоритеты — это энергетическая безопасность, доступная энергия и чистая "зеленая" энергия", - сказал Ницулеску.

Он отметил, что как работа Совместной межправительственной комиссии, так и работа Совместной рабочей группы по энергетике между Румынией и Туркменистаном являются подтверждением доверия и взаимного интереса по укреплению двустороннего сотрудничества, особенно в энергетической сфере.

"Новая встреча Совместной рабочей группы по энергетике Румыния-Туркменистан, которая будет организована в этом году, станет еще одним подтверждением отличного сотрудничества между нашими странами, и мы уверены, что будут обсуждаться темы, представляющие особый интерес для обеих сторон, развитие новых форм сотрудничества и конкретных проектов между энергетическими компаниями наших стран. В региональной и глобальной энергетической повестке, по-прежнему отмеченной многочисленными вызовами и неопределенностями, Румыния придает особое значение развитию энергетических отношений с Туркменистаном", - сказал он.

Он отметил, что туркменская сторона также выразила интерес к разработке конкретных проектов сотрудничества в энергетической сфере с привлечением румынских компаний.

Ницулеску сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры о назначении даты 8-го заседания Рабочей группы по энергетике, при этом румынская и туркменская стороны ожидают встречи в марте или апреле 2025 года.