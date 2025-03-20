ОЭС о планах по улучшению транспортных коридоров Туркменистана (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Организация экономического сотрудничества (ОЭС) планирует сосредоточить усилия на интеграции транзитных коридоров через Туркменистан в более широкую транспортную сеть сотрудничества, а также оптимизировать существующие транзитные коридоры в стране.

Об этом сообщил Генеральный секретарь ОЭС Асад Меджид Хан в интервью Trend.

По его словам, ОЭС стремится оптимизировать существующие транзитные коридоры, такие как железнодорожные маршруты Теджен-Серахс-Мешхед и Казахстан-Туркменистан-Иран, а также изучить новые инициативы по улучшению мультимодальных транспортных сетей.

"Будущие усилия будут направлены на интеграцию этих маршрутов в более широкую транспортную систему ОЭС, способствуя более плавному движению торговых потоков и укреплению региональных экономических связей. Эти усилия ОЭС направлены на развитие регионального сотрудничества, обеспечение устойчивого и эффективного транзитного сообщения и укрепление ключевой роли Туркменистана в развитии транспортных и торговых сетей региона", - сказал он.

Генсек ОЭС отметил, что, будучи стратегическим узлом на пересечении основных торговых путей, Туркменистан играет жизненно важную роль в региональном сообщении и активно участвует в транспортных инициативах ОЭС.

"ОЭС укрепляет сотрудничество с Туркменистаном в транспортном и транзитном секторах, продвигая ключевые инфраструктурные проекты, упрощая транзитные процедуры и усиливая координацию политики", - сказал он.

Асад Меджид Хан также отметил, что за эти годы были заключены соглашения и приняты ключевые решения, направленные на усиление региональной интеграции и максимальное использование экономического потенциала региона.

"Недавно я провел очень продуктивную встречу с Рашидом Мередовым, заместителем председателя Кабинета министров и министром иностранных дел Туркменистана, и обсудил конкретные шаги по углублению наших совместных взаимодействий", - добавил он.