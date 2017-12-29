ТИКА увеличит число проектов для минюста Узбекистана

29 декабря 2017 06:58 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Турецкое агентство по международному сотрудничеству и координации (ТИКА) и министерство юстиции Узбекистана планируют значительно расширить сотрудничество.

Об этом шла речь на состоявшейся в минюсте 27 декабря т.г. встрече с главой представительства ТИКА в Узбекистане Али Ихсан Чагларом.

Сторонами, в частности, достигнута договоренность об увеличении количества проектов и программ, реализуемых в области оказании государственных услуг, подготовки и повышения квалификации юридических кадров, обмена опытом в сфере ЗАГСа и адвокатуры.

На встрече заместитель министра юстиции Узбекистана Акбар Ташкулов отметил важное значение дальнейшего расширения деятельности ТИКА в Узбекистане и выведения ее на новый уровень. Стороны отметили важность скорейшей разработки и реализации соответствующего плана действий.

Было также подчеркнуто, что министерство юстиции Узбекистана открыто для диалога и сотрудничества во всех сферах, относящихся к компетенции ведомства.

Добавим, что 19 декабря т.г. президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял находившегося в стране с визитом президента Турецкого агентства по сотрудничеству и координации Сердара Чама.

Как отмечалось в ходе встречи, деятельность ТИКА в республике осуществляется с 1992 года, в сферах реализации экономических, торговых, технических, образовательных, социальных и культурных программ, а также ряда проектов по взаимовыгодному сотрудничеству.

За этот период ТИКА реализовано в Узбекистане около 700 грантовых проектов на 23,6 млн долларов.

(Автор: Диана Алиева)

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Azernews Newspaper
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