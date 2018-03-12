Каракалпакстан выделит хлопковые поля под кормовые культуры

БАКУ /Trend/ - Правительство Каракалпакстана, Республики в составе Узбекистана, приняло постановление о дальнейшем развитии животноводческого сектора, в результате которого было решено наладить животноводческое производство в Тахтакупырском, Кунградском и Канлыкульском районах Республики.

Об этом в понедельник сообщили в Telegram - канале Министерства юстиции Каракалпакстана.

В соответствии с указом, в 2018, с целью развития скотоводства в Тахтакупырском и Канлыкульском районах, 800 гектаров хлопковых полей будут отведены под кормовые культуры для сельскохозяйственных животных.

В развитии животноводства в Тахтакупырском, Кунградском и Канлыкульском районах помимо местных предприятий будут также участвовать и предприниматели из Андижанской, Ферганской и Наманганской областей.

Ранее сообщалось, что Совет министров Республики Каракалпакстан постановил создать в 2018-2019 годах в Тахтакупырском районе фермерские хозяйства на 10 000 голов крупного рогатого скота. Хозяйства будут специализироваться на закупках, хранении и поставке мясомолочной продукции.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.