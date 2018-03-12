Каракалпакстан выделит хлопковые поля под кормовые культуры

12 марта 2018 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правительство Каракалпакстана, Республики в составе Узбекистана, приняло постановление о дальнейшем развитии животноводческого сектора, в результате которого было решено наладить животноводческое производство в Тахтакупырском, Кунградском и Канлыкульском районах Республики.

Об этом в понедельник сообщили в Telegram - канале Министерства юстиции Каракалпакстана.

В соответствии с указом, в 2018, с целью развития скотоводства в Тахтакупырском и Канлыкульском районах, 800 гектаров хлопковых полей будут отведены под кормовые культуры для сельскохозяйственных животных.

В развитии животноводства в Тахтакупырском, Кунградском и Канлыкульском районах помимо местных предприятий будут также участвовать и предприниматели из Андижанской, Ферганской и Наманганской областей.

Ранее сообщалось, что Совет министров Республики Каракалпакстан постановил создать в 2018-2019 годах в Тахтакупырском районе фермерские хозяйства на 10 000 голов крупного рогатого скота. Хозяйства будут специализироваться на закупках, хранении и поставке мясомолочной продукции.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Мирзиёев примет участие в открытии Года Узбекистана в Казахстане
Узбекистан 18:09
Узбекистан примет меры по борьбе с загрязнением улиц
Узбекистан 15:53
В Азербайджане необходимо снизить долю импортных компонентов в сельхозпроизводстве – депутат
Бизнес 14:27
Банки Узбекистана и Таджикистана договорились о финансировании узбекского экспорта
Бизнес 12:22
Узбекская компания объявляет конкурс на поставку катализатора
Тендеры 11:50
Узбекистан и ЕС обсудят сотрудничество
Узбекистан 10:43
Южнокорейская компания реализует в Ташкенте крупный проект
Узбекистан 10:17
Узбекистан может принять участие в строительстве ГЭС в Таджикистане
Узбекистан 10:08
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет конкурс на поставку активированного угля
Тендеры 10 марта 16:00
Узбекская нефтегазовая компания объявляет конкурс на покупку абсорбента
Тендеры 10 марта 15:30
Узбекский и Таджикский государственные банки договорились о предоставлении кредита
Бизнес 10 марта 12:56
Главы Узбекистана и Таджикистана ввели в строй ж/д линию Галаба-Амузанг-Хушади
Узбекистан 10 марта 11:20
Между Ташкентом и Душанбе не осталось нерешённых вопросов - президент Узбекистана
Узбекистан 10 марта 10:40
Соглашения между Узбекистаном и Таджикистаном служат стабилизации в регионе - эксперт
Узбекистан 10 марта 09:56
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на поставку диэтиленгликоля
Тендеры 9 марта 20:32
Узбекистан и Таджикистан намерены увеличить товарооборот
Узбекистан 9 марта 20:03
Узбекистан и Таджикистан ввели безвизовый режим
Узбекистан 9 марта 19:55
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на поставку углеводородной продукции
Тендеры 9 марта 17:12