Узбекистан и Пакистан намерены создать совместный деловой совет

5 апреля 2018 04:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- Страны также заключили меморандум о сотрудничестве между Министерством внешней торговли Узбекистана и Узбекско-пакистанским торговым и культурным центром в Лахоре, сообщает Podrobno.uz.

Торгово-промышленная палата Узбекистана и Центр глобальных и стратегических исследований Пакистана намерены создать узбекско-пакистанский деловой совет.

Соглашение об этом было подписано на днях по итогам международной конференции "Пакистан: земля возможностей для республик Центральной Азии", а также узбекско-пакистанского бизнес-форума и туристической конференции.

В мероприятиях приняли участие свыше 50 представителей деловых кругов Пакистана и порядка 60 туристических компаний.

"Главной задачей делового совета станет интенсификация внешнеторговых операций предпринимателей обеих стран", — отметили в Министерстве торговли.

Стороны также заключили меморандум о сотрудничестве между Министерством внешней торговли Узбекистана и Узбекско-пакистанским торговым и культурным центром в Лахоре. Этот документ, отметили в министерстве, предусматривает привлечение частных пакистанских инвестиций и реализацию совместных проектов по продвижению экспорта узбекских товаров.

Напомним, что в прошлом году страны отметили 25-летие установления дипломатических отношений. Несмотря на дружеские связи, они так и не смогли выйти на приемлемый уровень товарооборота, который не достигает и 50 миллионов долларов.

Узбекистан экспортирует в Пакистан хлопковое волокно, кожевенное сырье, транспортные и туристические услуги. Пакистан поставляет лекарственные препараты, химическую и сельскохозяйственную продукцию, оказывает транспортные услуги.

Уже несколько лет Узбекистан предпринимает шаги по экспорту своей сельскохозяйственной техники в Пакистан, однако так пока и не добился весомых результатов в этом направлении.

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Azernews Newspaper
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