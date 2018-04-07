Президент Узбекистана ознакомился с проектами Tashkent City

7 апреля 2018 10:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил стройку Tashkent City. В частности, глава государства ознакомился с ходом возведения пятизвездочной гостиницы и конгресс-холла, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Мирзиёев дал поручения по качественному строительству этих сооружений в соответствии с современными требованиями, предусмотрев широкие условия для проведения крупных международных мероприятий, указал учесть при этом геологические, сейсмологические и климатические факторы.

Напомним, в современном комплексе, строящемся на территории площадью 80 га между улицами Навои, Олмазор, Ислама Каримова и Фурката, будут возведены бизнес-центры, торговые комплексы, гостиницы, офисы, конгресс-холл, выставочные залы, современное многоквартирное жилье, рестораны, искусственное озеро, фонтаны, социальные и другие объекты.

(Автор: Али Мустафаев)

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