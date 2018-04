Узбекистан и Китай заключили ряд инвестиционных соглашений

БАКУ /Trend/ - Делегация Узбекистана во главе с главой администрации Ташкентской области Гуломжоном Ибрагимовым 17-20 апреля посетила промышленный город Чунцин (КНР). Об этом во вторник сообщила пресс-служба посольства Узбекистана в КНР.

В ходе визита представители делегации встретились с мэром города Тан Лянчжи, также состоялся торгово-экономический форум с участием деловых кругов двух регионов и двусторонние встречи с ведущими компаниями Чунцина.

На встрече с мэром Чунцина обсуждалось расширение и укрепление торгово-экономического, инвестиционного, туристического, культурного и образовательного сотрудничества между регионами. По итогам встречи подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической и гуманитарной областях между хокимиятом Ташкентской области и городом Чунцином, а также Ангреном Ташкентской области и районом Цзюлунпо Чунцина.

В работе торгово-экономического форума, организованного 18 апреля совместно с администрацией города, приняли участие более 100 ведущих предприятий и компаний провинции, специализирующихся в сельскохозяйственной, химической, текстильной, пищевой, текстильной, строительной сферах.

По итогам форума и прямых переговоров предпринимателей подписаны меморандумы по совместной реализации различных инвестиционных проектов с такими компаниями, как Jeffer Engeeniring and Techology Co. LTD, Chongqing Latu City Tourism Development, Jontia Energy Investment Group Co., Ltd, Ningbo Lvxing agricultural Technology Co., Ltd., Chongqing Sunfeel Industrial Group, Chongqing Haifu (HIFU) Technology Co.Ltd, CCTEG Chongqing Engineering Co. Ltd. и другими.

