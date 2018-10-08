Узбекистан во II кв. получил $748,8 млн. денежных переводов

Во втором квартале 2018 года объем денежных переводов физических лиц, переведенных из России в Узбекистан через платежные системы, составил $748,8 млн. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России, пишут узбекские СМИ.



По данным регулятора, средняя сумма перевода из России в Узбекистан в отчетном периоде составила $425.



При этом из Узбекистана в Россию во втором квартале 2018 года было отправлено средств на сумму $32 млн. Средняя сумма перевода из Узбекистана в РФ составила $914.



По данным Центрального банка России, общий объем трансграничных переводов из России в Узбекистан во втором квартале 2018 года превысил $1,07 млрд. и из Узбекистана в РФ - $95 млн.

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