Узбекистан привержен дальнейшему укреплению стратегического партнёрства с Туркменистаном - Шавкат Мирзиёев

9 октября 2018 09:03 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Узбекистан привержен дальнейшему укреплению стратегического партнёрства с Туркменистаном, говорится в обнародованном в турменских СМИ послании президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, адресованном главе Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Уверен, что дальнейшее укрепление узбекско-туркменского стратегического партнёрства, расширение многопланового и взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах полностью отвечает интересам народов наших стран, общим целям обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе, сказано в письме.

Согласно статистическим данным, в 2017 году товарооборот Узбекистана с Туркменистаном составил - 177,3 миллионов долларов. В апреле сообщалось, что Туркменистан и Узбекистан подписали контракты и меморандумы, предусматривающие совместные проекты общей стоимостью более 250 миллионов долларов США.

Это стало итогом переговоров представителей деловых кругов двух стран, состоявшихся 23-24 апреля 2018 года в ходе государственного визита в Узбекистан президента Туркменистана.

Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков. Здесь наглядным примером является реализация проекта по строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан- Казахстан –Китай, введенного в строй в 2009 году.

Гурбангулы Бердымухамедов ранее пригласил деловые круги Узбекистана к участию в проекте газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Строительство туркменского участка началось в декабре 2015 года.

Узбекистану, было также предложено приступить к разработке нефтегазовых месторождений на туркменском шельфе Каспия.

Ашхабад готов активизировать сотрудничество и в рамках проекта по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан.

Две страны на данном этапе обсуждают также проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки и обеспечить новый коммуникационный коридор на мировые рынки.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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