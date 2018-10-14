В пригороде Москвы началась тестовая эксплуатация автобуса SAZ LE60 узбекского производства

14 октября 2018 17:01 (UTC+04:00)

В городе Химки Московской области начались испытания городского автобуса SAZ LE60, произведенного Самаркандским автомобильным заводом, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В ходе испытаний потенциальные покупатели ознакомятся с характеристиками автобуса, особенностями его эксплуатации, а также проверят, как узлы и агрегаты реагируют на различные погодные условия.

Низкопольный городской автобус SAZ LE60 был разработан специалистами Самаркандского автомобильного завода при поддержке российской компании "Эрмисбус". Общая пассажировместимость автобуса – 56 человек, из них – 25 мест для сидения.

Автобус комплектуется двигателем Isuzu мощностью 190 л.с. экологического стандарта Евро-5, а автоматическая коробка переключения передач Allison делает более комфортной для водителя езду в городском цикле. Также автобус оснащен аппарелью, при помощи которой обеспечивается доступ для маломобильных граждан на инвалидных колясках. Система ECAS позволяет управлять пневматической подвеской автобуса, регулируя высоту кузова от дороги.

С учетом климата в Российской Федерации в автобусе установлен предпусковой подогреватель двигателя и стеклопакеты. Также дополнительную устойчивость кузова автобуса к воздействию внешней среды обеспечивает технология катафорезного грунтования, применяемая в процессе производства автобусов SAZ LE60.

В качестве опций на автобусе SAZ LE60 установлены видеорегистратор, автоинформатор, громкоговоритель, электронные маршрутоуказатели. Кроме того, данный городской автобус оснащен системой ГЛОНАСС. При необходимости, в автобус может быть установлен и валидатор – электронное устройство для оплаты проезда.

По результатам испытаний потенциальным покупателем будет принято решение о закупе партии низкопольных городских автобусов производства Самаркандского автомобильного завода.

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