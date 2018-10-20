Ташкент и Санкт-Петербург обсудили сотрудничество

20 октября 2018 23:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита российской делегации в столичном хокимияте прошла встреча специального представителя Губернатора Санкт-Петербурга по вопросам экономического развития Анатолия Котова, сообщает UzDaily.uz.

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с экологией и благоустройством городов, цифровой экономики, инновационного сотрудничества. А также, подробно обсудили организацию и проведение предстоящих Дней Ташкента в Санкт-Петербурге, которые пройдут в конце октября этого года.

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