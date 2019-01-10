Узбекистан и Пакистан обсудили межпарламентское сотрудничество

10 января 2019 11:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посол Узбекистана в Пакистане Фуркат Сидиков и руководитель парламентской группы дружбы с Узбекистаном, сенатор Хидоят Уллах обсудили взаимодействие в области сельского хозяйства, торговли, инвестиций, логистики и культуры, передает Trend в четверг со ссылкой на узбекские СМИ.

Кроме того, стороны договорились об организации в этом году взаимных визитов парламентариев.

"Также пакистанская сторона выразила заинтересованность в обмене опытом и публикациями в сфере законотворчества и реформирования парламентской системы", - сказали в пресс-службе МИД Узбекистана.

Уллах заявил, что Пакистан готов к сотрудничеству в сфере реализации региональных транспортно-логистических инициатив президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, прежде всего, в строительстве новой железной дороги по маршруту Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар.

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